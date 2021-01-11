شيماء سيف «بدون شعر» بمسلسل «في بيتنا روبوت» (فيديو)

كشف صناع مسلسل "في بيتنا روبوت"؛ عن البرومو الخاص بالمسلسل، والذي ظهر فيه صناعه وأبطاله على شكل الروبوت، خاصة الفنانة شيماء سيف التي ظهرت "بدون شعر" نهائيا.ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأسابيع الماضية.وتشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة، حيث jتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائيا.