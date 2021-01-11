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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: تقليص مدة فحص PCR للقادمين إلى 72 ساعة فقط

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:34 م
جريدة الدستور
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قرر مجلس الوزراء الكويتي إلزام جميع القادمين من كافة دول العالم إحضار شهادة "pcr" تثبت سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل الوصول إلى الكويت، بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص، وليس من تاريخ صدور النتيجة، بدلا من 96 ساعة.

وأوضحت الحكومة الكويتية- في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم الإثنين بقصر السيف،  برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أنه سيتم البدء في تطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكر البيان أنه تقرر أيضًا تحميل شركات الطيران تكلفة إجراء فحصين "pcr" لكل القادمين إلى الكويت، أحدهما عند الوصول، والآخر خلال فترة الحجر الصحي؛ وذلك اعتبارا أيضا من يوم الأحد المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن موافقته بالسماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن إطار عودة العمالة عبر منصة "بالسلامة" الإلكترونية، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط في الخطة.

و‏دعا مجلس الوزراء الكويتي كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي اللقاح، نظرًا لخطورة الأوضاع الصحية بعد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل متسارع، ولتحقيق كل ما من شأنه العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

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