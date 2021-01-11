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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

9 مارس.. الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:04 م
رامز جلال
رامز جلال
نجلالء رفاعي - عادل عبد العال
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حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة ٩ مارس المقبل، لنظر استئناف محاميين على براءة رامز جلال ومالك قناة «إم بي سي» وليد الإبراهيم، في سرقة فكرة برنامج «رامز تحت الأرض» من المؤلفة.

وتقدم مكتب المحاميين صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.

وتبين أن المدعي عليهما اعتديا على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج رامز تحت الأرض.

وفي أوراق القضية أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر»، وهي بذلك شريك فى تأليف المصنف السمعى البصرى.

وتبين أنها سجلت الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543، وقبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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