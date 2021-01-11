9 مارس.. الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني
الإثنين 11/يناير/2021 - 07:04 م
نجلالء رفاعي - عادل عبد العالطباعة
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة ٩ مارس المقبل، لنظر استئناف محاميين على براءة رامز جلال ومالك قناة «إم بي سي» وليد الإبراهيم، في سرقة فكرة برنامج «رامز تحت الأرض» من المؤلفة.
وتقدم مكتب المحاميين صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.
وتبين أن المدعي عليهما اعتديا على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج رامز تحت الأرض.
وفي أوراق القضية أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر»، وهي بذلك شريك فى تأليف المصنف السمعى البصرى.
وتبين أنها سجلت الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543، وقبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.
وتقدم مكتب المحاميين صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.
وتبين أن المدعي عليهما اعتديا على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج رامز تحت الأرض.
وفي أوراق القضية أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر»، وهي بذلك شريك فى تأليف المصنف السمعى البصرى.
وتبين أنها سجلت الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543، وقبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.