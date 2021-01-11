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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:54 م
علي حميدة
علي حميدة
محمد مجدي
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ينتظر الفنان علي حميدة بعد قليل إجراءه لعدة كشوفات صحية بمعهد ناصر، وذلك للاستقرار على تفاصيل حالته الصحية بشكل كامل.

وعلمت "الدستور" أن علي حميدة يعاني من بعض المشاكل في الكبد، وقد أجرى عدة تحاليل منذ أيام قليلة، وهناك اشتباه بإصابته بورم إلا أن نتائج الفحوصات التي أجراها في الماضي ليست كاملة وينتظر إجراؤها بشكل كامل.

ويقوم حميدة خلال الساعات المقبلة بعمل عدة تحاليل مختلفة للوقوف على تفاصيل حالته الصحية ومعرفة المرض الذي يعاني منه منذ أسابيع طويلة على أن تظهر النتيجة بعدها بفترة وجيزة.

وعلمت "الدستور" أيضًا أن الحالة الصحية الحالية لحميدة سيئة للغاية، فهو لا يستطيع النطق بشكل طبيعي، بل يعاني من مشاكل في الكلام، ومن المنتظر أن يكشف مساء اليوم الإثنين عن تفاصيل حالته الصحية في مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود موسى.

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