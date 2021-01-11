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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي حميدة يخضع للكشوفات بمعهد ناصر لتحديد هوية مرضه

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:58 م
علي حميدة
علي حميدة
محمد مجدي
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يعاني الفنان علي حميدة هذه الفترة من بعض الظروف الصحية التي أحدث من خلالها حالة تعاطف كبيرة من قبل جمهوره ومحبيه، نظرًا لما قدمه من أعمال مميزة طوال تاريخه الغنائي.

وعلمت "الدستور" أن علي حميدة في طريقه الآن إلى معهد ناصر لتلقي العلاج بعدما أفصح مؤخرًا عن إصابته في الكلى وفقًا لصفحته على فيسبوك، ومن المنتظر أن يقوم حميدة بعمل بعض الفحوصات لمعرفة حالته الصحية بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

وعلمنا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفنان القدير، حيث قام مكتب وزارة الصحة ومحافظ مطروح بالاتصال بعائلته صباح اليوم الإثنين، وذلك للاطمئنان على وضعه الحالي وإبلاغه باهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها سيادة الرئيس السيسي بتفاصيل علاجه.

وينتظر حميدة الخضوع للكشوفات بشكل عاجل هذه الفترة من أجل الوصول لمعرفة تفاصيل حالته الصحية ومعرفة العلاج المنتظر أن يتلقاه خلال الفترة المقبلة.

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