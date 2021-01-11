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عالم

اليمن تطالب الدول العربية بإعلان مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:51 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، كافة الدول العربية للمبادرة لإعلان مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" باعتبارها رأس حربة للمشروع التوسعي الإيراني، وإدراكا لحجم الخطر الذي تمثله على الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة، ودعما لجهود اليمن وشعبه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب‏.

وطالب الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين - المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، التزاما بمسئولياتها القانونية في حماية حقوق الإنسان ووقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني "إن إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وإدراج 3 من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، خطوة تضع مليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي إلى جانب المنظمات الإرهابية، بعد أن أوغلت في دماء اليمنيين وقوضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية".

وأضاف "أن تصنينف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية هو انتصار لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمان لعدم الإفلات من العقاب‏، وتلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية مطالبين بصوت واحد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في الحد من جرائم مليشيا الحوثي التي يدفع ثمنها المدنيون ووقف الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والمصالح الدولية وحصر عمليات تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، وإجبارها للرضوخ للسلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها‏.

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