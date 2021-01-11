سوق السيارات بالصين تواصل الانكماش فى 2020

أظهرت بيانات جديدة نُشرت اليوم الاثنين، انكماش سوق السيارات بالصين في عام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي.وأوضحت رابطة سيارات الركاب بالصين أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 6.8% إلى 19.6 مليون مركبة.وتأثرت الصناعة بشكل خاص في الربيع من جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أثرت على الاقتصاد ككل وأدت إلى تراجع الطلب على السيارات، إلا أن الصناعة تعافت بسرعة بعد ذلك.