إيران تدعو فرنسا وأمريكا لعدم التدخل في قضية كوريا الجنوبية

دعت إيران، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لعدم التدخل في قضية احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية.فيما شددت إيران على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجازها ناقلة النفط الكورية الجنوبية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وأعلن الحرس الثوري، في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية".وطالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين، ووصل نائب وزيرة خارجيتها تشوي جونغ-كون، الأحد، إلى طهران، في زيارة كانت مقررة سابقا، سيبحث خلالها مسألة الناقلة، إضافة إلى مطالبة طهران لسيول بالسماح لها باستخدام أرصدة إيرانية.