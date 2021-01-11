نقابة الموسيقيين توضح الحالة الصحية للفنان على حميدة

تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله المستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.وأكدت النقابة أنها عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كل خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفي صباح اليوم ومتابعة حالته.وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت، منذ قليل، مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله، وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التليفزيونية مساء أمس الأحد للتدخل.وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.ويتم نقل الفنان علي حميدة حاليًا إلى معهد ناصر، لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.