رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:22 م
هبه محمدطباعة
رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيًا.
تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021
ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوقت والعبء على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وأطلقت خدمتها الإلكترونية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021 لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع والمدراس خوفًا على صحة المواطنين والطلاب من عدوى كورونا المستجد، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
ويعرض " الدستور " لأولياء الأمور ولطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي من هنا.
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
ويعرض " الدستور " لأولياء الأمور ولطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس الأحد، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الموافق 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.
ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي من هنا.
رابط البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونيةوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة وجود آي أخطاء في البيان سيتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل استمارة الامتحان الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية من هنا.
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد
يذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا عام سوف باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي مكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب بالصف الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام، ولطلاب المدارس ( الحكومي - الخاص - المنزلي ).
وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع الصفوف التعليمية ولأولياء الأمور، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.