رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021

رابط البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

يذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا عام سوف باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي مكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب بالصف الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام، ولطلاب المدارس ( الحكومي - الخاص - المنزلي ).





وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع الصفوف التعليمية ولأولياء الأمور، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.