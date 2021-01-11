رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:22 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
هبه محمد
طباعة
رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيًا.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021 

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوقت والعبء على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وأطلقت خدمتها الإلكترونية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021 لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع والمدراس خوفًا على صحة المواطنين والطلاب من عدوى كورونا المستجد، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

ويعرض " الدستور " لأولياء الأمور ولطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس الأحد، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الموافق 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي من هنا.

رابط البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة وجود آي أخطاء في البيان سيتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل استمارة الامتحان الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية من هنا.

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد 

يذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا عام سوف باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي مكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب بالصف الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام، ولطلاب المدارس ( الحكومي - الخاص - المنزلي ).

وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع الصفوف التعليمية ولأولياء الأمور، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران