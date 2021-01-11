«التراكمية» تدعو طلاب الثانوية للتعامل مع الامتحانات التجريبة بجدية

طالب محمد شاكر، مسؤول مجموعة أبطال الثانوية التراكمية على فيسبوك، جميع طلاب الثانوية العامة باتخاذ الامتحان التجريبي المقرر إجراءه في مارس المقبل، على محمل الجدية.كما طالب شاكر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من الطلاب بالدخول في وقت واحد، ولا يحاول الطلاب اللجوء للغش، لمعرفة مستواهم الحقيقي ومحاولة الاستفادة من الامتحان بقدر المستطاع، خاصة أن الامتحان تجريبي وليس عليه أي درجات، موجها رسالة للطلاب قائلًا: "اكتبوا اللي انتوا عارفينه ومتسألوش أي حد".ومن المقرر، أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة،على أجهزة التابلت فى مارس المقبل، للتعود على شكل الامتحان الالكتروني، وتجريب قوة تحمل الشبكات الالكترونية، قبل الامتحانا النهائي فى يونيو المقبل.