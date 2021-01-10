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مصر

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 06:56 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 أصبح محل بحث الكثير من الطلاب بعد تداول أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، على أجهزة التابلت بالمنازل بداية من يوم 23 يناير الجاري، على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السوشيال ميديا.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وأنه لا صحة لما يتردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ من المنزل عبر التابلت.

وشدد الوزير على أنه لن يتم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية أو ورقية أو إلكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير 2021.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة الاكتفاء بمتابعة الأخبار الرسمية التي يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على الفيس بوك، مشددا على أن الوزارة تعلن جميع قراراتها الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

وأكد شوقي، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 2021 هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا انه عقب الانتهاء من إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

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وزير التربية والتعليم يكشف موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

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