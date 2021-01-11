محافظ بورسعيد «أفضل محافظ عربي» من المنظمة العربية للتنمية

توج السفير ناصر القحطاني، سفير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجائزة أفضل محافظ عربي، وقدم السفير شهادة تقدير ودرع المسابقة وكذلك ميدالية ذهبية.وأقيمت فاعليات التكريم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بحضور اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، والنائبين حسن عمار وعاطف علم الدين، عضوا مجلسي الشيوخ والنواب.وتهدف الجائزة إلى إبراز وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والكفاءات الحكومية في العالم العربي تقديرًا لجهودهم المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتركز على تحسين الأداء والاحتفاء بالنماذج الإيجابية والجهود المتميزة في الدول العربية والحث على التطوير المستمر في أدوات ومنهجيات الجهات الحكومية، وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في العالم العربي وتكرم الكفاءات الحكومية العربية وتسهم في تطوير فكر قيادي إيجابي لتحقيق الريادة المؤسسية لدى القطاعات الحكومية.وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين، الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي وأفضل محافظ عربي وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية وأفضل مدير بلدية في المدن العربية وأفضل موظف حكومي عربي وأفضل موظفة حكومية عربية.وكانت قد أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل اللواء عادل الغضبان علي لقب أفضل محافظ عربي.