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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصلحة الضرائب المصرية.. كيفية تقديم الإقرارات الضريبية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:50 م
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
الدستور
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يتساءل الكثير من المصريين عن رابط مصلحة الضرائب المصرية البوابة الإلكترونية، وذلك لمواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.

رابط مصلحة الضرائب المصرية البوابة الإلكترونية

ننشر لكم في الدستور في إطار تحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي ننشر رابط المصلحة من خلال الرابط "eta.gov.eg"

طرق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا باستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات التالية:

1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا.

2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسوب خلال 24 ساعة 365 يومًا بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.

3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.

4 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.

خدمات البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب

هناك العديد من المميزات والخدمات التي تقدمها بوابة مصلحة الضرائب منها:-

1 - يقدم المواطن من خلالها الإقرارات الضريبة وهذا يعتبر خطوة متميزة وتقدمها الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطن.

2 - تقدم البوابة التسجيل في الإقرار الضريبي.

3 - يتيح للمواطن الدخول في أي وقت على حساب الإقرار الضريبي.

4 - يمكن للمواطنين تخزين جميع الفواتير الخاصة بـ حركة المبيعات والمشتريات التي تتم.

ومن المعترف به مؤخرا في مصر فتقوم الدولة في سهولة وتيسير جميع خدمات مؤسساتها من خلال تعاملاتها الإلكترونية من أجل التخفيف على المواطنين الذهاب والاياب لتلك المؤسسات وأيضا للحد من التكدسات الجماهيرية بسبب ما تمر به البلاد الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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