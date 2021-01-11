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تقارير ومتابعات

ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:16 م
قنوات نايل سات
قنوات نايل سات
شيماء حسين
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة معلومات عن ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات، لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كافة المعلومات عنه حيث بإمكان مستخدم الريسيفر تثبيت ملف القنوات في ثواني معدودة دون الحاجة إلى البحث عبر القمر الصناعي وإدخال ترددات القنوات، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات تحميل ملف قنوات النايل سات.

ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات

تعد ملف القنوات عبر فلاشة usb عقب نسخها من الكمبيوتر لاستخدامها لكافة الرسيفرات بمعالج الصن بلص أحد الوسائل الحديثة لضبط القنوات لجميع الأقمار الصناعية 2021 في ثواني معدودة دون اللجوء إلى إدخال تردد القنوات يدويا والتي تستلزم وقت وجهد حيث شعر الكثير من المواطنين بالإرهاق من جراء ضبط تردد القنوات الفضائية عقب فقد إشاراتها في الساعات الأولى من العام الجديد حيث لجأت إدارات كثير من مجموعة قنوات إلى تغير ترددها للظهور بشكل وصورة أفضل لائقين بمتابعيهم لضمان جودة الرؤية مما أثر على نسبة مشاهدة لكثير من القنوات خلال الفترة الأخيرة حيث لجأت الكثير من المواطنين على متابعة برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة على قنوات اليوتيوب.

خطوات تحميل قنوات النايل سات على usb 2021

يمكن للراغبين في متابعة البرامج والمسلسلات والأفلام عبر شاشات القنوات الفضائية إتباع الخطوات التالية لتحميل ملف قنوات النايل سات :-

تحميل ملف القنوات من خلال النت على الكمبيوتر

نسخ ملف القنوات على فلاش usb 

ضع الفلاشة فى مدخل usb الموجودة في الريسيفر 

أضغط على على زر menu في الريموت كنترول 

اختيار update واضغط على ok

اختيار قائمة تحديث بطاقة usb من القائمة التي تظهر أمامك

وبعدها ستظهر كافة الملفات المحملة على الفلاشة 

اختيار ملف قنوات النايل سات الشامل لجميع الريسيفرات بمعالج صن بلص المحمل مسبقا على الفلاشة 

الضغط على ok وبعدها سيقوم الرسيفر بإعادة تشغيل تلقائيا وعند فتحة مجدد ستحدث كافة القنوات تلقائيا

أشهر ريسفرات التي يدعمها ملف القنوات 2021

قبل معرفة ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات يجب أن نعرف أن هناك أكثر من 110 ريسفر يدعمها ملف القنوات الذي يمكن تحمله عبر الانترنت لعل أبرزها رسيفر i com 13 و رسيفر sony star 999 و رسيفر senator  777 ورسيفر  nova  X7 .

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