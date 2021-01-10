غدا.. البحرين تعيد فتح أجوائها أمام الطيران القطري

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، عن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي اعتبارا من صباح الغد الاثنين.وأعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية مساء اليوم عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح الغد في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وكانت السعودية أعلنت إعادة فتح أجوائها أمام حركة الطيران القطري بعد إجراء المصالحة الخليجية على هامش قمة العلا بالمملكة العربية السعودية.