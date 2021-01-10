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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة المتهمين بـ«التخابر مع ليبيا»

الأحد 10/يناير/2021 - 10:46 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة غدًا الاثنين محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعى محمد رجب عبدالواحد، و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، بحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وأمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا؛ للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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