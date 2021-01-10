أسامة الأزهري ناعيا تناظر النجولي: كانت شرفا ووساما للرجال والنساء

تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى كل قارئ للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي.وقال الأزهري في بيانه: "عزاء واجب في شمس من شموس القرآن والإقراء أتقدم بخالص العزاء إلى كل تالٍ وقارئ ومعظم للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي، التي أفنت عمرها الذي قارب قرنا من الزمان في خدمة القرآن الكريم وعلوم القراءات، لقد كانت رضي الله عنها شرفا ووساما للرجال والنساء، على حد سواء، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".