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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:25 م
هادي الجيار مدرسة
هادي الجيار مدرسة المشاغبين
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يعد الفنان الراحل هادي الجيار واحدًا من جيل العمالقة في الفن، فقد عمل مع عشرات النجوم مثل محمود ياسين ويوسف شعبان وعبدالله غيث، وغيرهم من النجوم، إلا أن المحطة الرئيسية في حياته هي مدرسة المشاغبين، ذلك العمل المسرحي الكبير الذي ضم عدد من النجوم كان علامة بارزة في حياتهم.

العديد من الكواليس حول مسرحية مدرسة المشاغبين متعلقة بكل نجوم ذلك العمل فمنهم من ترك الفرقة ومنهم من كان مترددًا في الاستمرار، وهو ما حدث مع الفنان الراحل هادي الجيار وروى بعض تفاصيل ذكرياته عن مدرسة المشاغبين في عدة لقاءات تلفزيونية.

ويقول الجيار في أحد تلك اللقاءات: «كنت إشارك المخرج محمد فاضل في مسلسل القاهرة والناس وخلال التصوير، التقيت الفنان عادل إمام الذي سألني عن أعمالي المقبلة، وهنا عرض علي الانضمام لفرقة الفنانين المتحدين والمشاركة في مسرحية مدرسة المشاغبين».

وفي لقاء أخر أكد الفنان هادي الجيار على أن الدور الذي لعبه في مسرحية مدرسة المشاغبين كان من نصيب الفنان محمد صبحي الذي أعتذر عن الدور متعللًا بلعبه دور البطولة المطلقة في عدة مسرحيات فاعتذر عن الدور الذي أصبح بعد ذلك من نصيب هادي الجيار.

كان الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي هو من لعب دور الناظر في بداية عرض المسرحية قبل أن يعتذر عنها للعديد من الأسباب، وكان مدبولي له تأثير كبير في استمرار الفنان هادي الجيار في المسرحية، ففي أحد البرامج التلفزيونية كشف الجيار عن أنه لم يكن في البداية يستطيع مجاراة باقي أبطال العرض مثل عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأنه كان يضحك على جملهم الحوارية مثل الجمهور حتى لجأ إلى الفنان عبدالمنعم مدبولي واخبره أنه لن يستطيع أن يكمل العمل.

وقال الجيار: «قلت للأستاذ عبد المنعم مدبولي مش عارف أروح فين واجي منين في وسطهم، قالي أقعد وأتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، واتمشى على المسرح كأنك في فسحة بيتكم، واقنعني أكمل».

كما تحدث عن قدرة عادل إمام وسعيد صالح وسهير البابلي وحسن مصطفي بعد ذلك حينما استكمل العمل بعد عبدالمنعم مدبولي ومدى قدرتهم على احتواء ومساعدة الشباب خلال العرض وقال: «كانت المسرحية تجربتنا الأولى أنا وأحمد زكي ويونس شلبي وكان عادل إمام وسعيد صالح وحسن مصطفى وسهير البابلي نجوم يمارسون العمل منذ فترة، واحتووني أنا وزكي ويونس شلبي وقد خرجت الرواية بشكل رائع وعرضت في كل الدول العربية».

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ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

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