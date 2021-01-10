تجديد حبس عاطل متهم بسرقة حضانة في حدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس عاطل متهم بسرقة الحضانات بدائرة القسم، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.كانت النيابة قررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"، عقب قيامه بارتكاب واقعة كسر نافذة إحدى الحضانات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وسرقة (شاشة عرض، جهاز تابلت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وأرشد عن المسروقات بمسكنه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.