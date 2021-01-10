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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الكهرباء» تكشف استعدادتها قبل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

الأحد 10/يناير/2021 - 03:39 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
محمود مرعي
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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الاستعدادات النهائية لشركات توزيع الكهرباء لبطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وأشار حمزة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أماكن الملاعب وإقامة اللاعبين تقع في نطاق عمل 3 شركات توزيع هي "جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والأسكندرية " وقامت تلك الشركات بالتأكد من كل التغذية الاساسية والبديلة وتوفير فرق تشغيل وصيانة بالكامل مخصصة خلال فترة البطولة.

ومن جانبه قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت بتأمين كافة المناطق التي تقام بها البطولة مثل استاد القاهرة والصالة المغطاة بمدينة نصر والصالة الجديدة بالعاصمة الإدارية التى سيقام عليها بعض المباريات.

وأشار "عفيفى" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم الدفع بـ 12 ماكينات ديزل مع خط شبكة أساسى لضمان وصول التغذية الكهربائية في حالة حدوث أى طارئ وكذلك توفيرخط شبكة احتياطى، بالإضافة لتأمين القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

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