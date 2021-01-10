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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى «عباس» و«العتال» ببطلان عمومية نادي الزمالك لـ14 مارس

الأحد 10/يناير/2021 - 03:01 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعويين المقامة من هاني العتال وممدوح عباس، والتي يطالبان فيها ببطلان عمومية نادي الزمالك المنعقدة في عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5، 6، 7-9-2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

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