ليبرمان: نتنياهو يُخطط لتنفيذ سيناريو الكونجرس حال خسارة الانتخابات

أعلن زعيم حزب إسرائيل، بيتنا أفيجدور ليبرمان، أنه في حال خسارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، فإنه سيفعل أسوأ مما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال شغب واقتحام للكونجرس.وتابع «ليبرمان» - خلال حديثه لإذاعة «103 العبرية»: «ما حدث في مبنى الكونجرس لن يكون شيئا مقارنة بما سيحدث هنا حال خسارة نتنياهو، أنا أعرفه جيدا، وهو يخطط لهذا السيناريو».وأكد ليبرمان أن نتنياهو يريد البقاء في السلطة، ولو خسر الانتخابات فلن يعترف بها، متابعًا: «ليس لدي شك في أنه سيدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع».من جانبه، حذر المحلل الإسرائيلي رون بن يشاي من وقوع نفس أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الامريكي، التي وقعت في الولايات المتحدة، في مبنى الكنيست بإسرائيل.وقال بن يشاى فى تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الهجوم العنيف على الكونجرس، كان نتيجة ارتباط حماسي بين جماهير غاضبة، ورئيس شعبوي يعاني من مشاكل شخصية.وأشار بن يشاي، إلى أن ما جعل هذا الربط قابلا للاشتعال، هى شبكات التواصل الاجتماعي، التي نشرت التحريض والأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة الوهمية، وتحريض ترامب.وأوضح «بن يشاي»، أن المذنبين في هذه الحادثة هم قادة الحزب الديمقراطي، الذين تجاهلوا خطورة ترامب، ولم يحركوا ساكنا تجاه تصرفاته، وصمتوا على تحريضه، وأيدوا ادعاءاته الكاذبة حول سرقة الانتخابات.