رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

الأحد 10/يناير/2021 - 03:29 م
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
اسماء منصور
طباعة
ييحث الكثير من الطلاب عن رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي بدمج المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي أعدادى أو ثانوي على بنك المعرفة، حيث يمثل بنك المعرفة المصري 2020 أمرا مهما بالنسبة لطلبة العمليه التعليميه علي مختلف مراحلهم لأنه يوفر معلومات لجميع الطلبة.

ويحصل الطالب على برنامج الدروس الخاص به على بنك المعرفة المصري 2020 عن طريق حسابه المسجل على بنك المعرفة برقمه القومي أو رقم ولى أمر، وكل ذلك المميزات مجانًا دون أى تكاليف مالية خاصة فى ظل إلغاء الكتب المدرسية فى بعض الصفوف الدراسية، لذلك تستعرض الدستور بكم في السطور التالية رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه.

ويمكن للطالب أن يتلقى الدرس الخاص به على بنك المعرفة المصري 2020 عن طريق حسابه المسجل على بنك المعرفة برقمه القومي أو رقم ولى أمر، وكل ذلك المميزات مجانًا دون أى تكاليف مالية خاصة فى ظل إلغاء الكتب المدرسية فى بعض الصفوف وهى صفوف الاول والثاني والثالث الثانوي والاعتماد بشكل كبير على المصادر الإلكترونية المتاحة أمام الطالب سواء كانت منصات إلكترونية أو كانت بنك المعرفة مثلما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وترصد "الدستور" أبرز المزايا التي يقدمها بنك المعرفة المصري للطلاب:

- يستخدم بنك المعرفة في الإعداد للدراسات العليا ومجال البحث العلمي على مستوى الخريجين.

- يعرض بنك المعرفة كافة المنصات الخاصة بكل المجالات المختلفة.

- وقد لا يعرف الكثيرون أن بنك المعرفة يمنح كورسات تعليمية بشهادات معتمدة من المنصات والهيئات الدولية المتعاقد معها بالإضافة إلى عمل الاختبارات اللازمة لذلك.

- يضخ بنك المعرفة للطلاب جميع المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية.

رابط بنك المعرفة المصري خطوات تسجيل الدخول

- تسجيل الدخول علي الرابط التالي
- كتابة الصف التابع من أيقونة الدليل الدراسي.
- الضغط على استمرار وستحصل على كم هائل من المعلومات.

يذكر أن وزارة التعليم المصري أكدت أنه تمت مراجعة جميع المواد المنشورة على بنك المعرفة من خلال مركز تطوير المناهج، لكي يتمكن الطلاب الاعتماد عليه.

اقرأ أيضا

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم


وصرحت وزارة التربية والتعليم بحصول الطلاب على 300 مليون من بنك المعرفة المصري، وهذا يؤكد أن هناك استغلالًا جيدًا من الطلاب.

ويعتبر بنك المعرفة المصري 2020 إضافة كبرى لمنظومة التطوير في مرحلة الثانوية العامة 2021، وتطبيق الثانوية التراكمية وأطلق الموقع باللغتين الإنجليزية والعربية في إطار مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

حازم إمام يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب (صور)

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة