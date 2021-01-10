وترصد "الدستور" أبرز المزايا التي يقدمها بنك المعرفة المصري للطلاب:

- يستخدم بنك المعرفة في الإعداد للدراسات العليا ومجال البحث العلمي على مستوى الخريجين.



- يعرض بنك المعرفة كافة المنصات الخاصة بكل المجالات المختلفة.



- وقد لا يعرف الكثيرون أن بنك المعرفة يمنح كورسات تعليمية بشهادات معتمدة من المنصات والهيئات الدولية المتعاقد معها بالإضافة إلى عمل الاختبارات اللازمة لذلك.



- يضخ بنك المعرفة للطلاب جميع المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية.

رابط بنك المعرفة المصري خطوات تسجيل الدخول - تسجيل الدخول علي الرابط التالي

- كتابة الصف التابع من أيقونة الدليل الدراسي.

- الضغط على استمرار وستحصل على كم هائل من المعلومات.



يذكر أن وزارة التعليم المصري أكدت أنه تمت مراجعة جميع المواد المنشورة على بنك المعرفة من خلال مركز تطوير المناهج، لكي يتمكن الطلاب الاعتماد عليه.

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وصرحت وزارة التربية والتعليم بحصول الطلاب على 300 مليون من بنك المعرفة المصري، وهذا يؤكد أن هناك استغلالًا جيدًا من الطلاب.



ويعتبر بنك المعرفة المصري 2020 إضافة كبرى لمنظومة التطوير في مرحلة الثانوية العامة 2021، وتطبيق الثانوية التراكمية وأطلق الموقع باللغتين الإنجليزية والعربية في إطار مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر». وصرحت وزارة التربية والتعليم بحصول الطلاب على 300 مليون من بنك المعرفة المصري، وهذا يؤكد أن هناك استغلالًا جيدًا من الطلاب.ويعتبر بنك المعرفة المصري 2020 إضافة كبرى لمنظومة التطوير في مرحلة الثانوية العامة 2021، وتطبيق الثانوية التراكمية وأطلق الموقع باللغتين الإنجليزية والعربية في إطار مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر».

ييحث الكثير من الطلاب عن رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي بدمج المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي أعدادى أو ثانوي على بنك المعرفة، حيث يمثل بنك المعرفة المصري 2020 أمرا مهما بالنسبة لطلبة العمليه التعليميه علي مختلف مراحلهم لأنه يوفر معلومات لجميع الطلبة.ويحصل الطالب على برنامج الدروس الخاص به على بنك المعرفة المصري 2020 عن طريق حسابه المسجل على بنك المعرفة برقمه القومي أو رقم ولى أمر، وكل ذلك المميزات مجانًا دون أى تكاليف مالية خاصة فى ظل إلغاء الكتب المدرسية فى بعض الصفوف الدراسية، لذلك تستعرض الدستور بكم في السطور التالية رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه.ويمكن للطالب أن يتلقى الدرس الخاص به على بنك المعرفة المصري 2020 عن طريق حسابه المسجل على بنك المعرفة برقمه القومي أو رقم ولى أمر، وكل ذلك المميزات مجانًا دون أى تكاليف مالية خاصة فى ظل إلغاء الكتب المدرسية فى بعض الصفوف وهى صفوف الاول والثاني والثالث الثانوي والاعتماد بشكل كبير على المصادر الإلكترونية المتاحة أمام الطالب سواء كانت منصات إلكترونية أو كانت بنك المعرفة مثلما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.