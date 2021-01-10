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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم

الأحد 10/يناير/2021 - 03:23 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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يستعد طلاب الثانوية العامة لعقد امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم خلال الشهور المقبلة، وسوف يتم امتحانهم لأول مرة عن طريق التابلت، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيان صحفي لها عن الخطوات الخاصة بتسجيل استمارة الثانوية العامة ٢٠٢١ عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: 
moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب حول تسجيل الاستمارة، مؤكدة أنه تم تعميم خطاب على جميع المديريات التعليمية علي مستوي المحافظات لكي يتم التسجيل وعدم التأخير عن التسجيل الخاص بالاستمارة.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية ‏moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

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في سياق منفصل، كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المركز القومي للامتحانات بدأ على وضع بنوك الأسئلة الخاصة بامتحانات الصف الثالث الثانوي، ويقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة الأمر أول بأول مع مستشارين المواد الدراسية، بالإضافة إلى معدي الأسئلة في المركز القومي للامتحانات.

وأشارت المصادر أن الوزارة تستعد لعقد امتحان تجريبي للصف الثالث الثانوي في مارس المقبل حتى يتم تجريب الشبكات والعمل على تدريب الطلاب على التابلت لأول مرة لهم في الشهادة الثانوية.

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