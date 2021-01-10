ائتلاف دولة القانون بالعراق: عقوبات الخزانة الأمريكية تجاوز سافر

اعتبر ائتلاف «دولة القانون» بالعراق العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وأحزاب سياسية عراقية إجراء مرفوضا وتجاوزا سافرا على السيادة العراقية.وذكر الائتلاف، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الأحد: "نؤكد رفضنا العقوبات التي تواصل الخزانة الأمريكية فرضها على شخصيات وأحزاب سياسية عراقية، وآخرها العقوبات التي صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".وأضاف البيان أن "ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية في احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على الحكومات والشخصيات السياسية أثبتت فشلها، ونأمل من الإدارة الجديدة معالجة هذا الخلل، وأن تتحلى بقدر أكبر من الموضوعية إزاء هذه الإجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول".ودعا الائتلاف، الحكومة العراقية، إلى اتخاذ مواقف واضحة، وألا تنساق إجرائيا مع تلك القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية.