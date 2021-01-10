منذ إعلان وزارة الصحة بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي، وتزايدت عمليات البحث حوله عبر المنصات الإلكترونية على محرك البحث الشهير جوجل، حيث يتهافت المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح ضد الوباء الذي انتشر في العالم بداية 2020، حيث اتخذت الدولة قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين.





تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

egcovac.mohp.gov.eg ويستطيع المواطن المصري الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتسجيل للحصول على اللقاح من خلال الرابط التالي:

حيث سيصل المواطن رسالة نصية عبر الهاتف بموعد تطعيمه وفقا للفئة العمرية، وتعتبر الفئة الأولى للتطعيم في مصر حاليا الأمراض المزمنة والقلب والأوعية الدموية والأورام والفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم 23 مليون مواطن وفقا لتصريحات المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، الذي أكد جاهزية الموقع لتلقي التسجيل حيث يدعم الموقع بشكله التقني والفني 5 مليون زائر في الدقيقة الواحدة.





الفئات المستحقة للقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة في بيانات رسمية لها، أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، تليها فئات مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، حيث تم توزيع اللقاح من خلال قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، و نفقة الدولة، والتأمين الصحي.





المراكز المخصصة لتطعيم لقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة 34 مركزا طبيا للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مع اتباع الإرشادات الطبية، كما خصصت الوزارة الخط ساخن 15335 لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.