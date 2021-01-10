رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

الأحد 10/يناير/2021 - 02:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نعمات مدحت
طباعة
منذ إعلان وزارة الصحة بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي، وتزايدت عمليات البحث حوله عبر المنصات الإلكترونية على محرك البحث الشهير جوجل، حيث يتهافت المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح ضد الوباء الذي انتشر في العالم بداية 2020، حيث اتخذت الدولة قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين.

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

ويستطيع المواطن المصري الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتسجيل للحصول على اللقاح من خلال الرابط التالي: egcovac.mohp.gov.eg
 
حيث سيصل المواطن رسالة نصية عبر الهاتف بموعد تطعيمه وفقا للفئة العمرية، وتعتبر الفئة الأولى للتطعيم في مصر حاليا الأمراض المزمنة والقلب والأوعية الدموية والأورام والفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم 23 مليون مواطن وفقا لتصريحات المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، الذي أكد جاهزية الموقع لتلقي التسجيل حيث يدعم الموقع بشكله التقني والفني 5 مليون زائر في الدقيقة الواحدة.

الفئات المستحقة للقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة في بيانات رسمية لها، أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، تليها فئات مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، حيث تم توزيع اللقاح من خلال قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، و نفقة الدولة، والتأمين الصحي.

المراكز المخصصة لتطعيم لقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة 34 مركزا طبيا للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مع اتباع الإرشادات الطبية، كما خصصت الوزارة  الخط ساخن 15335 لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.

اقرأ أيضا

الأوراق المطلوبة لتقديم معاش كورونا للأطباء المتوفين بالفيروس


موضوعات متعلقة

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق