الاتحاد الصوفي العالمي ينعي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

نعى الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا، ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا، وكان على متنها عشرات الأشخاص.وتقدم الحبيب لطفي الشاذلي، رئيس الإتحاد ومستشار رئيس الجمهورية، بالعزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويصبر أهلهم وذويهم الذين يعانون الآن من مرارة الفقد.ومن جانبه، قال الدكتور محمد الإدريسي الشحومي، مرشد الاتحاد: «نتقدم باسم جميع أعضاء الاتحاد في قارة إفريقيا بالعزاء إلى دولة إندونيسيا الصديقة في شهداء الطائرة المنكوبة التي تحطمت أمس في جاكرتا».