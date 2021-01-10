الراعي للحريري وعون: تفادوا هبوب عاصفة جديدة من الشعب اللبناني

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إنه من المعيب أن يبقى الاختلاف على اسم من هنا واسم من هناك، وحقيبة من هنا وحقيبة من هناك فيما الدولة تكاد تسقط نهائيا.وجدد "الراعي"، خلال قداس اليوم الأحد، الدعوة لرئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى لقاء مصالحة يجددان فيه الثقة التي تقتضيها المصلحة العليا.وتابع " استفيدوا من هدوء العاصفة الشعبية لتتفادوا هبوبا جديدا فالشعب يمهل ولا يهمل"، وفقا لموقع لبنان 24.