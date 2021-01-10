بريطانيا: الوضع الصحي خطير للغاية

قال وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي في بريطانيا فيها خطير للغاية.وأضاف هانكوك: "نسعى للوصول إلى 200 ألف تطعيم في اليوم"، وفق لقناة العربية الإخبارية.وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الماضية ثاني أكبر زيادة في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.