باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

قال الفنان باسم سمرة، إن موضوع مشكلته مع الفنان رحاب الجمل مشكلة تافهة لكنهم لم يعرف سبب تكبير الأمور إلى هذه الطريقة وأنه من الأساس لا يعرفها.وأضاف "سمرة"، خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه منذ فترة قصيرة أخرج الفنانة رحاب الجمل من القسم بسبب زوجها الذي وصفه بـ"النصاب" وأنه كان ينتحل صفة ضابط أمن وطني ويسير بجهاز لا سلكي.وهدد "سمرة" بأن أي أحد سيتجاوز في حقه سيأخذ حقه بذراعه، قائلا: "اللي هيغلط فيا هظبطه" وعن تعاطيه المخدرات قال: "والله ما كان في ممنوعات في القعدة خالص، كنا في فندق شهير وفيه كاميرات وكله يقدر يتأكد، كل واحد عايز يتشهر هيدخل معايا في خناقة.. دي حاجة غريبة جدا".