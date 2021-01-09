تقييمات طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بـ«الألوان»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تقييمات تلاميذ منظومة التعليم الجديدة من رياض الأطفال للثالث الابتدائي.وشددت الوزارة على منع إقامة امتحانات تحريرية لهؤلاء الطلاب الذين يخضعون لنظام التعليم الجديد.وجاءت التقييمات كالتالي:1) يفوق التوقعات دائما ويرمز لها باللون الأزرق2) يلبى التوقعات ويرمز لها باللون الأخضر3) يلبى التوقعات أحيانا ويرمز لها باللون الأصفر4) أقل من المتوقع ويرمز لها باللون الأحمرعلى أن يتسلم كل ولى أمر تقريرًا حول مستوى نجله نهاية العام الدراسي.