تقييمات طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بـ«الألوان»
السبت 09/يناير/2021 - 11:06 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تقييمات تلاميذ منظومة التعليم الجديدة من رياض الأطفال للثالث الابتدائي.
وشددت الوزارة على منع إقامة امتحانات تحريرية لهؤلاء الطلاب الذين يخضعون لنظام التعليم الجديد.
وجاءت التقييمات كالتالي:
1) يفوق التوقعات دائما ويرمز لها باللون الأزرق
2) يلبى التوقعات ويرمز لها باللون الأخضر
3) يلبى التوقعات أحيانا ويرمز لها باللون الأصفر
4) أقل من المتوقع ويرمز لها باللون الأحمر
على أن يتسلم كل ولى أمر تقريرًا حول مستوى نجله نهاية العام الدراسي.
وشددت الوزارة على منع إقامة امتحانات تحريرية لهؤلاء الطلاب الذين يخضعون لنظام التعليم الجديد.
وجاءت التقييمات كالتالي:
1) يفوق التوقعات دائما ويرمز لها باللون الأزرق
2) يلبى التوقعات ويرمز لها باللون الأخضر
3) يلبى التوقعات أحيانا ويرمز لها باللون الأصفر
4) أقل من المتوقع ويرمز لها باللون الأحمر
على أن يتسلم كل ولى أمر تقريرًا حول مستوى نجله نهاية العام الدراسي.