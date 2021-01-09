رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

السبت 09/يناير/2021 - 10:26 م
سعيد أبوبكر
سعيد أبوبكر
طباعة
يعد الفنان سعيد أبو بكر واحدا من أهم أبطال الدور الثاني والأدوار الثانوية في مرحلة الخمسينات والستينات وحتى وفاته مطلع السبعينات من القرن الماضي، ورغم ما كان يتمتع به من موهبة وخفة ظل، إلا أن الأدوار الكبيرة التي لعبها لم تكن بالكثيرة ومن أبرزها والذي ما يزال عالقا في ذاكرة الجمهور "شيبوب" في فيلم عنتر ابن شداد للنجم الراحل فريد شوقي، وكان في حياة الفنان سعيد أبو بكر قصة حب وحيدة للفنانة ماجدة الصباحي وبعد انفصاله عنها لم يتزوج أو يتقدم لخطبة أي امراة أخرى.

الفنان سعيد أبو بكر مواليد طنطا بمحافظة الغربية عام 1913، تلقى تعليمه حتى حصوله على شهادة الثانوية، ثم سافر إلى القاهرة وعمل بفرقة رمسيس، ونتيجة لضعف الأجر المادي قرر ترك العمل الفني واتجه لمحافظة السويس وعمل بوظيفة أمين مخازن، إلا أنه ولحبه للتمثيل عاد مرة أخرى وانضم لفرقة أنصار التمثيل ثم فرقة فاطمة رشدي، وبعد افتتاح المعهد العالي للمسرح في عام 1945، كان سعيد أبو بكر من أوائل الملتحقين بالمعهد، ثم عمل مفتشًا بالمسرح المدرسي بجانب عضويته في فرقة المسرح الحديث، وأخرج عدد من المسرحيات في تلك الفترة، ومع بداية فرقة التلفزيون أصبح مديرًا لفرقة المسرح الكوميدي عام 1963، ثم مديرًا للفرقة الاستعراضية.

وإضافة إلى عمله في المسرح شارك في العديد من الأفلام في ذات الفترة منها فيلم "يوم سعيد- الوردة البيضاء- وكان الفيلم الوحيد الذي شارك فيه بالبطولة فيلم "السبع أفندي".

وعلى المستوى الشخصي فقد ارتبط سعيد أبو بكر بقصة حب جمعته بالفنانة ماجدة الصباحي في بداية مشوارها الفني، وتمت خطبتهما بالفعل، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من الخطوبة انفصلا دون أن يعلن أحدهم سبب الانفصال، ورغم دخول الفنانة ماجدة الصباحي في العديد من قصص الحب والزواج بعد ذلك، إلا أن سعيد أبو بكر قرر الإضراب عن الارتباط والزواج حتى نهاية حياته في عام 1971، إثر نوبة قلبية.

موضوعات متعلقة

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

تعليق ناري من «المهن التمثيلية» على خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«المتحولون دينيا مذهبيا».. كتاب يسرد تاريخ التحول في عالمنا العربي

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

أمهات الأدباء 11| والدة صلاح جاهين.. استقالت لتتفرغ لتربيته وتعليمه

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام