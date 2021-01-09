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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا ترخص استخدام لقاح فايزر بشروط

السبت 09/يناير/2021 - 09:11 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية أنها رخصت "بشروط" لتسويق أول لقاح محلي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج شركة "فايزر".

ووقفا لوكالة أنباء برناما الماليزية، فقد وقعت الحكومة الماليزية على اتفاقية مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك" للحصول على 12.8 مليون جرعة من اللقاح، كما ستتلقى أيضا 6.4 مليون جرعة أخرى من اللقاح من شركة "أسترازينيكا" الدولية.. بالإضافة إلى العديد من الموردين الآخرين.

ونصحت الصحة الماليزية مجلس الأمن الوطني بتشديد قيود السفر عبر الولايات والمناطق داخل البلاد، وذلك إذا استمر اتجاه الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التصاعد.

وقال وزير الصحة الدكتور أدهام بابا إن هذه الخطوة ضرورية؛ نظرًا لارتفاع حالات الإصابة في الآونة الأخيرة الذي يُعتقد أنه بدأ مرتفعًا في أعقاب رفع قيود السفر عبر المناطق والولايات البينية منذ ديسمبر الماضي.

ولم يستبعد الوزير أن الزيادة في حالات الإصابة الجديدة أيضًا بسبب انتشار الفيروس بين العمال الأجانب في قطاعي التصنيع والبناء اعتبارًا من يناير الجاري.

وقال: "منذ الأول من يناير، ألزمت الحكومة أرباب العمل في قطاعي الصناعة والبناء بإجراء فحوصات صحية على عمالهم الأجانب.. غير أننا لم نكن نتوقع أن ترتفع الحالات إلى هذه الدرجة وهذه السرعة".

وتابع: أن الحالات الإيجابية المسجلة في الوقت الحالي تتضمن من الحالات المتفرقة (الحالات التي تحدث في المجتمع) وحالات الإصابات من غير المواطنين.

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