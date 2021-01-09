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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حكم الوضوء على الشراب.. الشروط بالتفصيل

السبت 09/يناير/2021 - 10:17 م
الوضوء
الوضوء
نعمات مدحت
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تصدر حكم الوضوء على الشراب والشروط بالتفصيل محركات البحث خلال هذه الفترة، نظرًا لظروف الشتاء حيث يحتفظ البعض بؤضوئه لمدة ثلاث صلوات، وتفضل الكثير من السيدات والرجال الوضور على الجورب مع البرودة الشديدة.

حكم الوضوء على الشراب 

أكد المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، على اتفاق الأئمة الأربعة على جواز الشراب للمسح عليه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

شروط المسح على الجورب

وأضاف عاشور، اشترط الفقهاء للمسح على الجورب عدة شروط وهي: أن يكون الجورب سميكا، وأن يكون ممكن يمكن المشي عليه، وأن يكون فوق الكعبين، وأن يلبسه الفرد على وضوء.  

حكم المسح على الشراب القصير

بينما يرى الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين، لافتا إلى أن من شروط المسح على الجورب أن يكون فوق الكعبين وساترًا لمكان الفرض.

هل يجوز الوضوء على الشراب بعد دخول الحمام

بينما أكد علماء الدين أنه يجوز الوضوء على الشراب بعد دخول الحمام، ولا يجوز في حالة الجنابة.

مدة الوضوء على الشراب

من جهته، قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في رده على سؤال ورد إليه حول مدة المسح على الشراب، أن مدة المسح على الشراء للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، مشيرًا إلى أن أصل تحديد هذه المدة حديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم ».

حكم المسح على الشراب الخفيف

من جهته، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين عام الفتوى بدار الأغفتاء المصرية، في فتوى ودت إلى عبر البث المباشر لصفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حول حكم المسح على الشراب الخفيف، فرد قائًلا: يجوز المسح على الشراب الخفيف في حالة إذ لم يصل البلل إلى أطراف الأصباع، وأما إذا وصل البلل إلى أطراف الأصابع فلا يجوز المسح على الجورب الخفيف.

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