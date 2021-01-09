واشنطن تحقق في طرد مشبوه عثر عليه أمام الكونجرس

بدأت شرطة العاصمة واشنطن، السبت، التحقيق بوجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونجرس والذي تعرض لاقتحام عنيف من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك وفق شبكة فوكس نيوز الأمريكية.وكان نواب جمهوريون وديمقراطيون دعوا دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس.والأربعاء، اقتحم مناصرون لدونالد ترامب مقرّ الكونغرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.وجاء ذلك بعيد رفض الملياردير الجمهوري مجددًا الإقرار بهزيمته الانتخابية داعيا مناصريه خلال تجمّع قرب البيت الأبيض إلى التوجّه "سلميًا" إلى الكابيتول.وقال أمامهم: "لن تستعيدوا ابدا بلدنا وأنتم ضعفاء، عليكم إظهار القوة".ويغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، ليتسلم السلطة من بعده الرئيس ال46 للولايات المتحدة.