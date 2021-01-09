مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج ستة آخرون على قائمة المفقودين من جراء انهيار جليدي بمنتجع للتزلج بالقطب الشمالي الروسي بمنطقة كراسنويارسك.وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثامين الضحايا الذين من بينهم امرأة، وطفلها (الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا) وزوجها، بينما عثر على نجليهما (الذي يبلغ من العمر 14 عامًا) حيًا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإصاباته البالغة، كما تم التعرف على هويتهم.فيما يُعتقد أن ما يصل إلى 6 أشخاص آخرين مدفونون في عمق الثلوج في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.وتم الدفع بما لا يقل عن 200 عامل إنقاذ، من بينهم متطوعون، إلى موقع الحادث؛ حيث يحاولون الوصول إلى منازل مدفونة تحت الجليد، كما فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تحقيقًا في القضية الجنائية، للاشتباه في وجود إهمال نتيجة انتهاكات السلامة.