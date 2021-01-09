رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

السبت 09/يناير/2021 - 05:07 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج ستة آخرون على قائمة المفقودين من جراء انهيار جليدي بمنتجع للتزلج بالقطب الشمالي الروسي بمنطقة كراسنويارسك.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثامين الضحايا الذين من بينهم امرأة، وطفلها (الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا) وزوجها، بينما عثر على نجليهما (الذي يبلغ من العمر 14 عامًا) حيًا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإصاباته البالغة، كما تم التعرف على هويتهم.

فيما يُعتقد أن ما يصل إلى 6 أشخاص آخرين مدفونون في عمق الثلوج في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وتم الدفع بما لا يقل عن 200 عامل إنقاذ، من بينهم متطوعون، إلى موقع الحادث؛ حيث يحاولون الوصول إلى منازل مدفونة تحت الجليد، كما فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تحقيقًا في القضية الجنائية، للاشتباه في وجود إهمال نتيجة انتهاكات السلامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

الصور

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تطرح «طوق الحمامة» في طبعةٍ منقَّحة مدقَّقة

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودي» في صالون نجيب محفوظ

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام