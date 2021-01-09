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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة تتسلم تقرير اللجنة الهندسية في عقار «أبو السعود» بمصر القديمة

السبت 09/يناير/2021 - 12:57 م
انهيار عقار
انهيار عقار
نجلاء رفاعي
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تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، تقرير اللجنة الهندسية من حي مصر القديمة؛ حول فحص عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة أبو السعود عقب إتمام إخلائه من السكان نتيجة لوجود تصدع به وميل.

وأكد التقرير أن سبب الميل هو خطأ في تنفيذ الرسومات الهندسية من قبل المشرفين على البناء ومن قبل المقاول، وجارِ فحص إذا كان سيتم ترميم التصدع من عدمه.

وتبين أن وقع ميل في عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، وعلى الفور توجه السكان إلى قسم الشرطة ؛ لتحرير محضر إثبات حالة ومخاطبة الحي الذي قرر على الفور إخلائه من السكان حفاظًا على أرواحهم.

وتبين أن العقار مكون من 10 طوابق ومبني حديثًا، ويكسن بع ما يزيد عن ثلاثة عشر أسرة جميعهم من مالكيه، وتبين أنهم توجهوا إلى أقاربهم عقب وعود من الحي بسرعة الترميم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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