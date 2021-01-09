سيرين عبدالنور تطالب الحكومة اللبنانية بإعلان الإغلاق العام

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن موقف مرعب بأحد المستشفيات اللبنانية بسبب كورونا بعد إصابة والدها بضيق في التنفس وتدخل إحدى الممرضات لتعريفهم بالوضع الحالي.وكتبت سيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أمس والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبوا منه يبقى برة، والسبب كان خوفًا عليه، قالت له الممرضة، إذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك اعتبرني متل بنتك وسماع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك، المستشفيات مليانة مرضى كورونا".وطلبت سيرين من الحكومة اللبنانية إعلان الإغلاق العام بلبنان بسبب الأرقام الكبيرة المصابة بفيروس كورونا مؤخرا والضغط على المنشآت الطبية.