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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تقديم الخدمة لـ50 ألف مريض كبد مجانا في الدقهلية 2020

السبت 09/يناير/2021 - 11:50 ص
الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلنت مؤسسة الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد بـ"قولنجيل" ومستشفي الكبد بشربين في الدقهلية على 44026 مريضا، وإجراء 18638 تحليلا طبيا و4495 حالة منظار، و5199 حالة أشعة فيبروسكان و7192 موجات صوتية و526 أشعة "XRAY"، و3281 أشعة مقطعية و669 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد، و204 أشعة "أرفي" مجانا خلال عام 2020.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، إنه برغم جائحة كورونا وتعرض الأطقم الطبية في بعض المستشفيات للإصابة بالفيروس لم نتوقف يوما واحدا عن تقديم العلاج لمرضى الجهاز الهضمي والكبد غير القادرين، بفضل إيماننا برسالتنا تجاه المرضى غير القادرين، وبفضل اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية من جانب أطقم الأطباء والتمريض بالجمعية ومستشفى الكبد المصري بشربين، مشيرا إلى أن تبرعات أهل الخير تنقذ حياة آلاف البسطاء وغير القادرين وتساعدهم في العلاج وإجراء الجراحات الدقيقة.

وكشف شيحة عن تقديم علاج متنوع لـ10241 مريضا، وصرف علاج التهاب كبدي لـ14951 مريضا، وتقديم تطعيم فيروس B لـ6952 شخصا، وإجراء 448 جراحة متنوعة لاستئصال أورام بالقولون والسمنة المفرطة واستئصال مرارة واستئصال أورام بالقولون وأورام بالمعدة.

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