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سياسي

برلماني يتبرع بأجهزة غسيل كلوي ومستلزمات طبية لمستشفيات بأسيوط

السبت 09/يناير/2021 - 10:58 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
عائشة حسن
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تبرع النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بعدد من أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات أكسجين والمستلزمات الطبية كأجهزة قياس الضغط والأكسجين والسكر، إضافة إلى مستلزمات الوقائية كالكمامات والمفارش وأغطية الأسرة وغيرها من المستلزمات، لعدد من مستشفيات محافظة أسيوط منها مستشفى صدفا المركزى، مستشفى أبوتيج النموذجي، مستشفى أبو تيج المؤقت بوحدة الرعاية الأولية بباقور، وحدة الغسيل الكلوي بالنخيلة.

وقال الشناوي، إن الاهتمام بصحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية يأتى على رأس أولويات العمل اليومي عن طريق المتابعة المستمرة مع قيادات ومسؤولي قطاع الصحة بأسيوط، مؤكدا أهمية العمل الميداني فى هذا الملف حيث قام بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات والمرافق الطبية خلال الشهر الماضى وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتمكين المستشفيات الحكومية من تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين المترددين عليها.

أكد الشناوي على المتابعة المستمرة مع مديرى المستشفيات العامة من حيث المواقف التنفيذية لعمليات الصيانة الجارية ومعدلات الإنجاز والعمل على سرعة الإنتهاء منها وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ ذلك.

وأشاد بتضحيات أبطال الطواقم الطبية من الأطباء والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات والقطاع الصحي عمومًا، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع من كافة المؤسسات والمواطنين من أجل العبور بسلام من هذه الظروف الصحية الحرجة التى تمر بها البلاد.

وناشد عضو مجلس النواب كافة المواطنين بالالتزام باتباع الإجراءات والقرارات الحكومية والخاصة بضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية والبقاء بالمنازل قدر الإمكان، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا لتقليل الضغط على المستشفيات العامة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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