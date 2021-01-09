ترودو: ترامب حرض على اقتحام الكونجرس

اعتبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وسياسيين آخرين حرضوا على وقوع الهجوم العنيف على مبنى الكونجرس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترودو، في مؤتمر صحفي: "ما شهدناه كان اعتداء على الديمقراطية نفذه مشاغبون عنيفون حرضهم الرئيس الحالي وسياسيون آخرون".وتابع ترودو: "رغم أن الأحداث التي شهدناها هذا الأسبوع كانت صادمة ومقلقة للغاية، إلا أن الديمقراطية صامدة في أمريكا أقرب حليفة وجارة لنا".وتعتبر هذه الانتقادات الأكثر شدة التي يوجهها ترودو إلى إدارة ترامب على الإطلاق رغم أن العلاقات بينهما شهدت خلافات عدة.وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم تأكيده رفض القبول بهذه النتائج.