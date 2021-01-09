رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 07:53 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
طباعة
يواصل سعر الذهب أستقراره أمام الجنيه المصري في السوق المحلي، وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم السبت 9-1-2021.

محليًا، سجل سعر الذهب عيار 21 للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 834 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9-1-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (953 جنيهًا)

جاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 953 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (834 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرار نحو 834 جنيهًا وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (714 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا فى القاهرة والإسكندرية نحو 714 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6658 جنيهًا)

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثبات اليوم ليسجل 6658 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28590 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 953 ألف جنيه اليوم.


و تراجعت أسعار الذهب اليوم علي المستوي العالمي بنسبة 0.44%، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو 8.3 دولار مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، وفقًا لوكالة بلومبرج.

جدير بالذكر، أنه كلما ازدادت الازمات عالميا فان ذلك يؤثر إيجابا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة تساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميًا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

«الأزهر» ردًا على مبروك عطية: من مات بكورونا شهيد

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية «الابتزاز»: ما مدة هذه المهزلة؟

ليفربول يفوز على أستون فيلا 4-1 فى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن