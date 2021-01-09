أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9-1-2021

يواصل سعر الذهب أستقراره أمام الجنيه المصري في السوق المحلي، وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم السبت 9-1-2021.محليًا، سجل سعر الذهب عيار 21 للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 834 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9-1-2021سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (953 جنيهًا)جاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 953 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 (834 جنيهًا)سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرار نحو 834 جنيهًا وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (714 جنيهًا)سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا فى القاهرة والإسكندرية نحو 714 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.سعر الجنيه الذهب اليوم (6658 جنيهًا)شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثبات اليوم ليسجل 6658 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21سعر أوقية الذهب عيار 24سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28590 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.سعر كيلو الذهب عيار 24بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 953 ألف جنيه اليوم.و تراجعت أسعار الذهب اليوم علي المستوي العالمي بنسبة 0.44%، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو 8.3 دولار مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، وفقًا لوكالة بلومبرج.جدير بالذكر، أنه كلما ازدادت الازمات عالميا فان ذلك يؤثر إيجابا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة تساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميًا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.