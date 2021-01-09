رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 07:37 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم السبت 9-1-2021، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وجاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري، اليوم السبت 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

على المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-1-2021

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،وبلغت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،و استقر في البنك التجاري الدولي cib عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع، وجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

«صدر قصر العينى» يوضح أسباب سرعة انتشار كورونا

الإعلام الأمريكى يكشف ما كانت تفعله ميلانيا ترامب وقت اقتحام الكونجرس

«الأزهر» ردًا على مبروك عطية: من مات بكورونا شهيد

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية «الابتزاز»: ما مدة هذه المهزلة؟

ليفربول يفوز على أستون فيلا 4-1 فى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن