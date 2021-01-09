سعر الريال السعودى اليوم السبت 9-1-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم السبت 9-1-2021، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وجاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري، اليوم السبت 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.على المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،وبلغت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.كما سجل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،و استقر في البنك التجاري الدولي cib عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع، وجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.