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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المصلحة أهم».. تركيا: نشعر بالأسف من دعمنا لترامب.. ونؤيد بايدن

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:52 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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كالعادة تنحاز تركيا والنظام التركي برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصلحتها دائمًا، فقد أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أسفه من دعم بلاده في السابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتجلت في مشاهد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، معلنًا أن تركيا باتت تدعم الديمقراطي المنتخب جو بايدن بشكل كامل.

وقال جاويش أوغلو خلال لقائه بنظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، اليوم الجمعة، حان الوقت لنقول بوضوح شديد إننا ندعم بايدن، ونتوقع العمل مع إداراته بشكل جيد، مؤكدًا ثقة أنقرة في نزاهة الانتخابات الأمريكية.

واقتبس الوزير التركي توصيف ما حدث في واشنطن الأربعاء الماضي، من الرئيس المنتخب بايدن، قائلًا «إن ما حدث هو هجوم صريح على المؤسسات الديمقراطية الأمريكية بطريقة غير متوقعة»، مضيفًا: «نحن محظوظون لأن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية انتصرت على الفوضى، وهزمت هذا الهجوم».

وتابع جاويش أوغلو: الكونجرس وافق على انتخاب بايدن، في إطار الدستور الأمريكي والقواعد القانونية، لكن ما حدث في واشنطن كان تطورًا محزنًا للغاية، نأمل ألا يستمر. وأشار إلى أن كل هذه الأحداث ستكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

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