استخدم القوة.. ننشر أٌقوال الفتيات المعتدى عليهن بدار رعاية بمصر القديمة

حصل "الدستور" على أقوال المجني عليهن في اتهام طباخ بهتك عرض فتيات دار أيتام "مبرة المرأة الجديدة"، في القضية رقم 12580 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 1260 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة.وجاء في أقوال "ج. ع" 15 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة بجمعية مبرة المرأة الجديدة للأيتام مصر القديمة - محافظة القاهرة بقيام المتهم بهتك عرضها ثلاث مرات في فترات مختلفة بأن قام في المرة الأولي والثانية باحتضانها وتقبيلها داخل حجرة الطهي محل عمله بالدار مستغلا عدم تواجد أحد بها، وفي المرة الثالثة وفي ذات المكان طلب منها إحضار متعلقات من داخل إحدى الغرف بحجرة الطهي وحال توجهها إلى هناك قام بالتوجه صوبها، واحتضنها بقوة وأخذ يقبلها واضعا يده على مواطن عفتها ملاصقا جسده بجسدها من الأمام وعقب انتهائه من جرمه أعطاها مبلغ نقدي مقداره عشرة جنيهات وعقب ذلك أبلغت زميلتها في الدار بما تعرضت له فقامت الثانية بإبلاغ مشرفه بالجمعية.كما قررت المجني عليها " أ. ع" بتحقيقات النيابة العامة استدلالا - بقيام المتهم بهتك عرضها بالقوة ثلاث مرات على مدار ثلاث أسابيع متلاحقة بأن قام بجذبها بالقوة إلى داخل دورة المياه الملاصقة للمطبخ محل عمله مستغلا عدم تواجد أحد في تلك الفترة وقيامه بملامسة أماكن حساسة بجسدها بيده حتى أمني عليها.وأضافت بأنه عقب انتهائه من ذلك كان يعطيها مبلغ نقدي مقداره خمسة جنيهات وطلب منها عدم إبلاغ المشرفات بما حدث.وتبت من معاينة النيابة العامة الدورة المياه والمطبخ بالجمعية تطابق مواصفتهما بأقوال وشهادة المجني عليهما.وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 12580 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 1260 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة قيام المتهم «ع. م»، 52 عاما، طاهي بجمعية لرعاية الأيتام مقيم في البساتين محافظة القاهرة، وله محل إقامة أخر في قرية جرفس بجوار محطة الكهرباء مركز سنورس محافظة الفيوم، أنه في غضون شهري 7 و8 لعام 2020 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هتك عرض الطفلة المجني عليها «أ. ع»، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، بالقوة بأن جذبها داخل دورة المياه ووضع يده على ثديها واحتضنها وقبلها ثم جردها من ملابسها وحسر عن نفسه ملابسه واعتدى عليها حال كون المتهم خادم بالأجرة لدى متولي تربيتها.وأكد أمر الإحالة أنه هتك عرض الطفلة المجني عليها «ج. ع» والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بالقوة بأن غافلها واحتضها وقبلها رغما عنها، ولاصق جسده بجسدها واضعا يده على مواطن عفتها حال كون المتهم خادم بالأجرة لدي متولي تربيتها، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 27، 228 من قانون العقوبات، والمادتين 119 مكررة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999.