إيمان العجوز: المرأة أصبحت محل اهتمام القيادة السياسية

وجهت المهندسة إيمان محمد طلعت العجوز، السكرتير العام السابق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشؤون المرأة العاملة والطفل، التحية والشكر لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينها بمجلس النواب ضمن نسبة الـ 5%.وقالت العجوز، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذا التعيين يعد تكليفًا ومسؤولية ندعو الله أن يوفقنا فيها لاستكمال المسيرة التى تعمل من خلالها لخدمة الوطن.وأكدت النائبة البرلمانية، أن المرأة المصرية تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لم تحصل عليها في السابق، فقد تم تمكينها على كافة المستويات، كما حظيت بنسبة تمثيل نيابي لأول مرة تتخطي الـ25%.وتابعت لقد نجحت المرأة في التمكين في مختلف المجالات من خلال تشريعات أقرتها المرأة بنفسها داخل مجلس النواب، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تحظى باحترام وتقدير من الجميع.يذكر أن المهندسة إيمان العجوز، عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين، وكانت خاضت أيضا الانتخابات النقابية العمالية عن العاملين بقطاع البترول عام 2018 وفازت بنجاح ساحق، وكذلك هي السكرتير العام السابق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشؤون المرأة العاملة والطفل.