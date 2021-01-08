جامعة بنها: تعيين «السعيد» عضوًا بالبرلمان يؤكد ثقة القيادة السياسية

هنأت جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعيينه عضوًا بمجلس النواب.وأعربت الجامعة، في بيان اليوم الجمعة، عن سعادتها بهذا الاختيار الذي يؤكد ثقة القيادة السياسية في قيادات وأساتذة الجامعة والخبرات العلمية بها.وقالت إن الدكتور جمال السعيد تولى مسئولية رئاسة الجامعة في 9 مارس 2019، وخلال تلك الفترة تحققت إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق وترسيخ ثقافة المؤسسة داخل ادارة الجامعة والكليات.وبينت أن "السعيد" نجح في إنجاز العديد من المشروعات والملفات المهمة داخل الجامعة؛ ومن بينها إنهاء وتشغيل المنشآت الجديدة بالعبور، وبدء إنشاء الجامعة الأهلية، والمستشفى التخصصي الجديد، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية.