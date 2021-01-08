ضبط 5210 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5210 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1878 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و251 مخالفة السير بدون تراخيص، و59 مخالفة شروط التراخيص، و4 دراجات نارية مخالفة، و28 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.