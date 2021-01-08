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هل تؤثر أدوية ضغط الدم على مزاج المريض؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:58 ص
أدوية ضغط الدم
أدوية ضغط الدم
وكالات
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أعلنت الدراسة عن مشاكل تسببها أدوية ضغط الدم أحيانا بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، إلا أن بعض الأطباء يربطونها دائما بتغيرات المزاج.

وقال موقع "بساي بوست"، إنه على عكس ما افترضه الأطباء منذ فترة طويلة، فإن أدوية ضغط الدم لا تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان ولا تزيد من خطر إصابته بالاكتئاب.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور راندال زوسمان، طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام الأميركي: "وجهة النظر التقليدية تقول إن أدوية ضغط الدم التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي تسبب الاكتئاب والقلق".

وأضاف: "لا نختلف حول أن بعض الأدوية قد تجعلك تشعر بالتعب والعياء، مما قد يضعف المزاج، إلا أن المعطيات الحديثة تشير إلى أنه لا علاقة مباشرة بين أدوية ضغط الدم والحالة المزاجية".

وفي دراسة حديثة استهدفت أشخاصا يعيشون في الدنمارك ويتناولون أدوية ضغط الدم الموصوفة بشكل شائع بين الأطباء، وجد الباحثون أنه "لا يبدو أن هذه العقاقير تؤدي إلى القلق والاكتئاب".

ورغم ذلك، نصح المصدر بضرورة استشارة الطبيب في حال لاحظ الإنسان تغيرات في المزاج، أو آثار جانبية "غير سارة" بعد بدء استعمال دواء جديد.

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